Israël : Benyamin Netanyahu mis en examen

Benyamin Netanyahou mis en examen ce jeudi pour corruption. Le Premier ministre israélien risque dix ans de prison mais nie toute infraction et dénonce de fausses accusations visant à le faire tomber. Un nouveau coup dur pour Israël alors que le pays traverse une des plus graves crises politique de son histoire.

