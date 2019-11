Les arrivées de migrants continuent sur les îles de la mer Égée

Une décision qui suscite l'inquiétude des autorités locales et des ONG. Amnesty International parle de "prisons modernes" et dénonce une violation du droit international.

Le flux des arrivées sur les îles grecques ne faiblit pas ces dernières semaines. Face à cette situation, le gouvernement conservateur a annoncé il y a quelques jours que les trois camps de migrants les plus peuplés et les plus insalubres seraient prochainement remplacés par des structures fermées.

Un total de 643 migrants et réfugiés sont arrivés par bateaux au cours des dernières 24 heures sur les îles de la mer Égée. Les gardes-côtes grecs ont également secourus 60 personnes en mer dans ce même laps de temps à Lesbos et Samos.

