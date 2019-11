Ellen, le ferry 100% électrique le plus puissant au monde, relie deux îles danoises depuis quelques mois. À l'heure où d'autres navires électriques sont en cours de construction, nous avons demandé à Trine Heinemann, la coordinatrice du projet E-ferry cofinancé par l'Union européenne qui a permis la conception d'Ellen, ce qui explique cette tendance à l'électrification du transport maritime.

Coûts opérationnels réduits

"En termes de coûts, cela revient plus cher de construire un navire qui fonctionne sur batteries qu'un navire conventionnel," explique Trine Heinemann.

"Mais évidemment, les coûts opérationnels sont beaucoup plus faibles : donc à un moment donné, un an et demi à trois ans après la mise en service du ferry, nous allons vraiment commencer à gagner de l'argent ou du moins, à en économiser sur les coûts globaux," affirme-t-elle.

Nous lui demandons si c'est la raison pour laquelle d'autres compagnies veulent acquérir des navires électriques. "Il y a cela et il y a aussi, en ce moment, l'entrée en vigueur de nouvelles exigences et réglementations sur les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de particules que les navires doivent respecter," précise-t-elle.

Nouvelles réglementations sur les émissions

"Il y a à la fois, des législations nationales sur les émissions dans les zones portuaires afin d'améliorer l'environnement des villes, mais il y a aussi des réglementations internationales en partie décidées par l'Organisation maritime internationale qui très récemment, a adopté un objectif de réduction des émissions de CO2," dit-elle.

"Donc, aujourd'hui, le transport maritime s'implique lui aussi," souligne-t-elle.

"Ces nouvelles réglementations prennent des formes diverses : elles imposent aux bateaux, des niveaux d'émissions maximum à une certaine échéance," indique-t-elle enfin.