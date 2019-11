Nouveau drame de l'immigration près de Lampedusa

Les images ont été filmées samedi par les garde-côtes italiens au large de l'île de Lampedusa. On y voit des dizaines de migrants, dont des enfants, tentant de survivre après le naufrage de leur embarcation. Et des sauveteurs, engagés dans une course contre la montre, pour sauver un maximum de personnes de la noyade.

