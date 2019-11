La tache noire sur le visage de la petite Luna commence à disparaître

View this post on Instagram

🇺🇸 Yesterday Luna received that amazing gift - Luna's Doll and a personalized T-shirt to bring awareness against the 'preconception' to everybody ♥️🥰 Thanks @colouredgoodies @aisascreationz @corinaklaassens We have no words to describe such an amazing job 🇧🇷 Ontem a Luna recebeu esse presente maravilhoso (a boneca Luna e essa camiseta personalizada) para trazer essa 'consciência contra o preconceito e bullying' para todo o mundo ♥️♥️♥️