Les nouveaux dirigeants de l'Union européenne réunis pour les 10 ans du traité de Lisbonne

Et c'est dans un contexte tendu, avec un mois de retard et après moult péripéties, qu'Ursula von der Leyen prend les rênes de la Commission, succédant à Jean-Claude Juncker.

