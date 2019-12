Euronews Soir : l'actualité du jeudi 5 décembre 2019

L'actualité aussi, c'est la suite de la Cop 25 à Madrid et les inquiétudes autour du climat. Les débats et les rencontres se multiplient. Comment les pays européens agissent-ils face au changement climatique ? Nous irons en Irlande. C'est notre reportage du jour.

En marge de ces manifestations, des incidents ont éclaté notamment à Paris, Nantes, ou Lyon, où l'on retrouvera sur place notre correspondant. Et puis on fera le point également sur l'aspect économique de cette réforme. Est-elle indispensable pour la France ? Interview dans ce journal.

Une édition essentiellement consacrée à la mobilisation en France contre la réforme des retraites. Des manifestations un peu partout et des grèves, notamment dans les transports et les écoles.

