euroviews 10/12/2019 : le zapping des rédactions d'euronews

Notre bureau espagnol revient sur la disparation d'un avion militaire chilien avec à son bord 38 passagers. L'appareil a disparu des écrans radars alors qui survolait l'océan austral. Il avait décollé d'une base située à la pointe sud du Chili et se dirigeait vers l'Antarctique. D'importants moyens de secours ont été déployés, mais l'appareil est désormais considéré comme "sinistré".

Nos confrères allemands se penchent sur cette fusillade qui a fait six morts dans un hôpital en République tchèque. Les faits se sont produits à Ostrava dans l'est du pays. Un homme armé s'est introduit dans l'établissement et a ouvert le feu avant de se suicider dans sa voiture. On ignore à ce stade les raisons de son geste. Le Premier ministre tchèque Andrej Babis s'est rendu sur place.

Notre bureau hongrois revient sur cette manifestation à Budapest pour dénoncer le tour de vis budgétaire visant le monde du théâtre. Conséquence d'un projet de loi du gouvernement Orban. Le texte pourrait ainsi couper les vivres aux théâtres indépendants et autoriser un droit de veto des autorités dans la désignation des directeurs d'établissements. Des manifestants dénoncent un retour aux années 50.