Parole d'expert : quels enseignements tirer des élections britanniques ?

Les élections législatives britanniques se sont soldées par une très large victoire des conservateurs de Boris Johnson et par une claque pour ses rivaux, à la fois les travaillistes et les libéraux-démocrates.

