Italie : 54 000 personnes évacuées pour désamorcer une bombe

L'aéroport de la ville mais aussi la gare, deux hôpitaux et une prison ont été évacués et fermés.

Et ce n'est pas n'importe quel engin : il s'agit d'une bombe aérienne qui date de la 2nde guerre mondiale. Les experts pensent qu'elle a été larguée en 1941. Ils estiment qu'elle mesure un mètre de long, qu'elle pèse 500 kilos et qu'elle contient 40 kilos de dynamite.

