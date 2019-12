euroviews 16/12/2019 : le zapping des rédactions d'euronews

Notre bureau allemand revient sur les commémorations autour de Beethoven, dont on célèbre en 2020 le 250ème anniversaire de la naissance. Beethoven, l'un des plus grands compositeurs de son temps, à qui l'on doit notamment l' "Ode à la joie", devenue l'hymne officiel de l'Union européenne. Divers évènements sont organisés en Allemagne durant ces commémorations qui vont s'étaler sur un an, notamment à Bonn sa ville natale.

Notre bureau à Budapest revient sur cette marche au flambeau hier en Roumanie pour commémorer les 30 ans du soulèvement contre le régime de Nicolae Ceausescu. Cette marche a rassemblé de nombreuses personnes dans la ville de Timisoara, le berceau de la révolution roumaine de 1989. Une révolution express puisque une semaine plus tard, Ceausescu et son épouse étaient fusillés au terme d'un procès sommaire.

Notre bureau espagnol revient sur le projet de construction d'un train "maya" au Mexique qui vise à relier les sites antiques mayas comme Chichén Itzá aux grandes stations balnéaires comme celle de Cancun. Le peuple indigène était appelé à se prononcer ce week-end et il a donné son feu vert à cette ligne ferroviaire de 1.500 kilomètres, malgré les critiques sur le coût du chantier et son impact sur les zones naturelles. Les travaux pourraient débuter d'ici avril prochain.

