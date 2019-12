Grèves du 17 décembre : mobilisation générale pour sauver les retraites de la réforme ?

Le premier ministre Edouard Philippe compte recevoir les organisations syndicales et patronales demain pour des réunions bilatérales à partir de 14h30 et jeudi en multilatérales.

Ce treizième jour de la grève illimité et la mobilisation des Français peuvent-ils faire céder le gouvernement sur son projet de système de retraite universel à point ou sur l'âge pivot à 64 ans ? Rien n'est moins sûr, même si la démission du haut commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye, après les révélations sur ses activités et mandats non déclarés, n'arrange pas les affaires du gouvernement.

Tous les syndicats ont appelé à manifester à Paris et en régions ce mardi 17 décembre contre la réforme des retraites. Salariés du privé comme du public, cheminots, enseignants, fonctionnaires, avocats, magistrats en grève... mais aussi internes, médecins et soignants sont mobilisés à travers la France.

