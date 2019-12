Quelles seraient les conséquences d'une intervention turque en Libye ?

La promesse de la Turquie d'offrir un soutien militaire à la Libye intervient à un moment de tensions accrues entre Ankara et les pays de l'UE sur un certain nombre de fronts - notamment, l'intervention militaire d'Ankara contre les Kurdes en Syrie au début de cette année.

L'Égypte est un rival régional de la Turquie et l'un des principaux soutiens de l'ANL, qui combat les forces alignées avec le gouvernement internationalement reconnu de Tripoli. Dans le passé, l'Égypte a mené des frappes aériennes en Libye et a acheminé un soutien matériel à l'ANL, selon des experts de l'ONU.

" Les Turcs disent qu'une simple demande officielle de Tripoli pourrait mener à une intervention de la Turquie . J'ose croire que Fayez al-Sarraj et son entourage tiendront non seulement compte de la réticence de leurs homologues européens sur la question mais aussi calculeront les risques d'une telle intervention avant de décider de l'appeler . "

Selon le texte de l'accord militaire envoyé aux législateurs turcs, Tripoli pourrait demander des véhicules, du matériel et des armes pour soutenir, l'armée, la marine et les opérations aériennes libyennes. Il prévoit également la mise en place d'échanges dans le domaine du renseignement.

" Il pourrait également y avoir une composante idéologique à explorer, étant donné que le gouvernement de Fayez al-Sarraj a la réputation d'être soumis - même s'il l'est moins qu'auparavant - à l'influence des islamistes, dans un contexte où les orientations et les croyances islamistes du président turc Erdogan sont tout sauf secrètes " déclare l'expert à Euronews.

Euronews explore les raisons des prétentions militaire Turques en Libye et leurs conséquences possibles sur la scène régionale et internationale, à une époque de tensions croissantes entre Ankara et ses alliés européens.

" Nous protégerons les droits de la Libye et de la Turquie dans la Méditerranée orientale ", a déclaré Erdogan à la télévision turque. " Nous sommes plus que prêts à apporter tout le soutien nécessaire à la Libye ."

