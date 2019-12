Onze femmes dirigent des pays européens . Quatre autres sont à la tête de pays asiatiques . Les six autres sont équitablement réparties : deux en Afrique , deux dans les Caraïbes et deux en Océanie .

La Nouvelle-Zélande , premier pays au monde à avoir accordé aux femmes le droit de voter en 1893 et de se présenter à des élections en 1919, ainsi que la Finlande , premier pays européen à avoir accordé aux femmes le droit de voter et de se présenter à des élections en 1906, sont tous les deux dirigés par des femmes .

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.