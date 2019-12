Elizabeth II prononce le discours du trône, le Brexit bille en tête pour Johnson

Cette intransigeance a fait resurgir les craintes d'une sortie sans accord dommageable à l'économie. L'UE a rétorqué qu'elle ferait le "maximum" pour aboutir à un accord avant l'échéance, tout en prévenant qu'un "no deal" aurait "plus d'impact sur le Royaume-Uni" que sur les Européens.

Boris Johnson veut conclure cet accord commercial en moins d'un an, un calendrier jugé très serré à Bruxelles, et interdire dans la loi d'application de l'accord de retrait toute extension au-delà de 2020 de la période de transition censée ménager le temps de discuter la future relation.

A cette fin, il présentera dès vendredi aux députés une loi d'application de l'accord de divorce négocié avec Bruxelles , censé terminer 47 ans de mariage difficile et plus de trois ans de psychodrame ayant suivi le référendum de 2016. Après un vote en deuxième lecture vendredi, son adoption devrait s'achever après les fêtes. Elle fait peu de doute, les conservateurs disposant de 365 sièges sur 650 à la Chambre des communes.

