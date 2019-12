Les pro-Brexit jubilent après le vote au Parlement britannique

"Il a fallu 14 à 15 ans pour obtenir un accord commercial de base entre l'Union Européenne d'une part et le Canada ou les Etats-Unis de l'autre. Boris Johnson veut en signer un d’ici 11 mois. Et il l’a mis dans la loi. S’il ne peut pas en conclure un, nous devrons absolument partir quoi qu’il arrive, ce qui implique un Brexit sans accord garanti. Je pense que cela serait catastrophique », souligne Scott Magee, un étudiant écossais de 20 ans.

“C’est le moment que nous attendions. Nous avons dû patienter très longtemps. C’est la victoire du peuple. La démocratie règne et je suis vraiment ravie et très émue », explique Patricia Sharman, une manifestante pro-Brexit.

