Arabie Saoudite : 5 personnes condamnées à mort pour le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi

Ce collaborateur du Washington Post et critique du régime a été tué en octobre 2018 dans le consulat de son pays à Istanbul par un commando de 15 agents saoudiens. Ce meurtre avait plongé Ryad dans une profonde crise diplomatique et terni l’image du prince héritier Mohammed Ben Salmane, soupçonné d’être le commanditaire de l’assassinat.

Un an après le meurtre du journaliste Jamal Rhashoggi, 5 Saoudiens ont été condamnés à mort. Le tribunal de Ryad l'a annoncé dans un communiqué publié ce lundi 23 décembre. 3 autres personnes ont écopé de peines de prison. Toutefois, 2 suspects proches du pouvoir ont été disculpés : un conseiller royal et un chef du renseignement.

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.