Cinéma : retour sur les films européens qui ont marqué l'année 2019

" Je ne sépare pas l'homme du travail. Il me semble que ce qui est intéressant dans l'œuvre, c'est ce qui se dégage de l'homme. Et je pense, comme beaucoup d'autres, que la présence de Polanski, avec ce que nous savons de son passé, peut rendre mal à l'aise ."

Ce dernier opus du cinéaste espagnol est un mélange de pudeur et de confession sur sa vie, sa mère et ses amours masculins.

L'actrice britannique, révélée dans la série Broadchurch est époustouflante dans le rôle de la reine Anne d'Angleterre dans The Favorite du grec Yorgos Lanthimos , aux côtés de deux autres grandes comédiennes, Rachel Weisz et Emma Stone .

Le film est réalisée par Céline Sciamma , a reçu le prix du meilleur scénario grâce à une histoire troublante et charnelle entre une peintre et son modèle, promise à un mariage dont elle ne veut pas.

" Nous vivons des temps passionnants parce que nous nous posons des questions, et nous osons, tout comme Petrunya le fait. Le changement arrive, le changement est possible, je ne sais pas, c'est une époque passionnante " se réjouit-elle.

