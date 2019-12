Voeux d'António Guterres : urgence climatique absolue en 2020

Cette année, le monde a besoin que les jeunes continuent à se faire entendre. Continuez de voir grand. Continuez de repousser les limites. Et ne lâchez rien. Je vous souhaite une année 2020 faite de paix et de bonheur.

Mais il existe aussi des raisons d’espérer. Cette année, mes vœux pour la Nouvelle Année s’adressent à notre plus grande source d’espoir : les jeunes du monde entier. Climat, égalité des sexes, justice sociale, droits humains : votre génération est en première ligne et en première page.

L'ONU célèbrera en 2020 ses 75 ans d'existence et se retrouve face à un des défis les plus relevés de son histoire : harmoniser les efforts des nations pour sauver la la planète.

