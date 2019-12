Sous une mauvaise étoile : le chef Marc Veyrat perd son procès contre le guide Michelin

La soupe à la grimace pour Marc Veyrat. Le chef haut-savoyard a perdu son procès contre le guide Michelin. Il reprochait au fameux guide rouge de lui avoir retiré sa troisième étoile, un an après l'avoir obtenue en 2018. Le tribunal de grande instance de Nanterre a estimé que "Marc Veyrat et sa société ne produisent aucune pièce relative à l'existence d'un dommage et à la réalité de leur préjudice". Le célèbre cuisinier au chapeau noir considérait pourtant qu'en rétrogradant de trois à deux étoiles "La Maison des Bois", son restaurant de Manigod , le guide rouge avait fait "une erreur". Marc Veyrat demandait un euro symbolique de réparation.

