Harvey Weinstein, l'heure du procès a sonné

Ce procès, prévu pour durer six semaines, s'annonce comme l'un des plus suivis de l'année: plus de 150 journalistes ont demandé un accès à la salle d'audience qui ne compte qu'une centaine de places.

" Je pense qu'ils croient que leur version de l'histoire est la seule qui compte. C'est à cela que sert ce procès. Ce procès est pour montrer au jury, à l'état de New York et au monde entier qu'il y a plus que ce qu'ils voudraient que tout le monde croit"

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.