L'appel de Juan Guaido aux Vénézuéliens : l'opposant a réussi à forcer le passage au parlement

Juan Guaido tente d'évincer Maduro depuis un an, avec le soutien de l'administration Trump. Sans succès, jusqu'à maintenant. Nicolas Maduro a toujours la haute main sur l'armée et a le soutien de la Russie, de la Chine et de Cuba.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.