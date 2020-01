C'est le plus vieux mérou jamais capturé dans les eaux d'Amérique du Nord , et c'est vraiment une belle bête ! Le spécimen a été pêché au large de la côte ouest de la Floride , à près de 180 mètres de profondeur. L'homme qui l'a attrapé le 29 décembre dernier a posé pour la photo, fier de son extraordinaire prise, mais au moment de le remonter, il n'était pas si fier : le "monstre" a en effet presque la même taille que lui.

Il a 50 ans et la taille d'un homme : c'est le plus vieux mérou pêché aux Etats-Unis

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.