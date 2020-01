Coup de filet anti-mafia en Sicile contre des fraudes aux fonds européens

Le procureur national anti-mafia Federico Cafiero de Raho a noté "un saut qualitatif de la mafia (...) qui entre dans l'économie légale avec des système illégaux" et agit désormais "non seulement dans le domaine de la criminalité traditionnelle, comme le trafic de drogues ou les extorsions mais aussi dans celui des fraudes communautaires".

Elle a souligné que la mise sous séquestre de "plus de 150 entreprises" liées aux deux groupes mafieux "confirme l'exigence d'une vigilance accrue concernant l'allocation de fonds publics pour éviter que les clans mafieux puissent s'approprier d'importantes subventions européennes au détriment de producteurs et agriculteurs honnêtes".

