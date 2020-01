Davos : pas de place pour la parité, les hommes omniprésents

"Parlons de masculin et de féminin si vous le voulez bien, pas d'hommes et de femmes.

Les qualités masculines de leadership sont : agressivité, assurance, c'est être décisif, linéaire, analytique. Les qualités féminines seraient plutôt le côté collaboratif, nourricier, empathique et passionné.

Ce sont des forces que les femmes cachent, nous avons masqué nos plus grands atouts.

Et pourtant, je pense que nous tirons nos plus grandes forces de nos différences. Nous vous encourageons tous à utiliser toutes ces forces et surtout, c'est le pouvoir de la collaboration qui est en jeu."