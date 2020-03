Primaires démocrates : Micheal Bloomberg abandonne la course et soutient Joe Biden

Au fur et à mesure que les résultats du Super Tuesday tombent, l'avenir de la campagne des primaires démocrates se dessine progressivement. Joe Biden et Bernie Sanders démarrent un combat de taille avec respectivement 351 et 280 délégués pour l'instant.

Michael Bloomberg, l'ex-maire de New York se retire de la course après un résultat décevant.

Candidat à l'investiture démocrate, Micheal Bloomberg, a annoncé mercredi son retrait de la compétition. Après avoir dépensé plus de 500 millions de dollars dans une campagne d'envergure, Michael Bloomberg a jeté l'éponge face aux résultats obtenus à l'issue du Super Tuesday (il a obtenu 12 délégués).

Les résultats de cette journée fatidique semblent annoncer les têtes d'affiche des prochains mois dans la course à l'investiture démocrate. Le duel Joe Biden face à Bernie Sanders se confirme et avec lui, les noms de leurs supporters.

Micheal Bloomberg a en effet annoncé son soutien à Joe Biden.

D'un bout à l'autre de l'Amérique, les électeurs se sont rendus aux urnes dans 14 Etats mardi, mais aussi aux îles Samoa, tandis que les Américains vivant à l'étranger étaient également appelés à voter.

Le Super Tuesday est une étape déterminante des primaires démocrates aux Etats-Unis. Ce même jour, les membres du parti et habitants de 14 Etats et des îles Samoa, votent simultanément pour leur candidat à l'investiture. Cette journée peut tout changer.

En effet, malgré un départ quasi catastrophique, Joe Biden surprend le monde entier et revient dans la course plus optimiste que jamais.

En tout, plus de 1300 délégués sur 3979 sont distribués lors de ce Super Tuesday. Avec les 4 Etats qui ont déjà voté (Iowa, Nevada, New Hampshire, et Caroline du Sud), c'est plus de 1500 délégués qui sont donc attribués à l'issue de cette étape cruciale des primaires démocrates.

Joe Biden en tête dans 9 Etats, Bernie Sanders s'impose en Californie

L'ancien vice-président américain Joe Biden s'impose dans de 9 Etats. Parmi eux, la Virginie et la Caroline du Nord qui sont les Etats qui possèdent le nombre de délégués le plus important (99 délégués en Virginie et 110 délégués en Caroline du Nord).

Joe Biden remporte également la primaire démocrate de l'Alabama (52 délégués sont en jeu), dans l'Oklahoma (37 délégués), dans le Tennessee (64 délégués) et dans le Minnesota (75 délégués).

Il est également donné vainqueur de la primaire démocratedans l'Arkansas, avec 40.5% des voix.

Le sénateur Bernie Sanders s'impose dans son fief électoral du Vermont, qui distribue 16 délégués, dans le Colorado (67 délégués), dans l'Utah (29 délégués) et probablement en Californie selon les estimations des médias américains.

Joe Biden est en tête en nombre de délégués, suivi par Bernie Sanders. Elizabeth Warren est loin derrière avec pour le moment 28 délégués. La sénatrice du Massachusetts qui perd dans son état d'origine, s'entretient ce mercredi, avec son équipe de campagne.

Joe Biden renaît...

Joe Biden effectue donc un retour fracassant dans la course à l'investiture démocrate depuis la primaire de Caroline du Sud. Il bénéficie aussi du ralliement de candidats qui ont jeté l'éponge, comme l'étoile montante Pete Buttigieg, premier candidat à la Maison-Blanche ouvertement gay, et Amy Klobuchar, populaire dans le Midwest.

Dans un discours devant ses partisans en Californie, il a raillé ceux qui le disaient fini. L'ancien vice-président américain s'est posé en défenseur des classes moyennes, et en rassembleur de tous les Américains "quelque soit leurs origines" pour "battre" Donald Trump et ramener de la "décence" aux Etats-Unis.

...Bernie Sanders en difficulté

En revanche, si Bernie Sanders remporte la Californie selon les estimations de Associated Press, Etat le plus peuplé du pays, le Vermont, le Colorado et l'Utah. Comme en 2016 face à Hillary Clinton, le sénateur du Vermont mène une campagne à gauche toute : il propose notamment une couverture santé universelle pour tous les Américains, la gratuité de l'université et une taxation des plus hauts revenus.

Il s'est malgré tout dit "confiant" dans l'idée de remporter l'investiture démocrate et de "battre le président le plus dangereux de l'histoire du pays".

Le fonctionnement du Super Tuesday

Qui vote ?

14 Etats, mais aussi aux îles Samoa et les Américains vivant à l'étranger, votent. Parmi eux, les Etats les plus peuplés du pays comme la Californie, bastion démocrate, ou encore le Texas, plus conservateur. C'est un donc rendez-vous stratégique de ces primaires démocrates.

Combien de délégués sont désignés ?

