Crise du Covid 19 : l'Olympia London transformé en centre d'aide alimentaire

L'Olympia de Londres en ces temps de confinement... Ici plus d'expositions ou de foires, mais désormais un centre de confection de colis alimentaires pour les plus démunis. Une petite armée de bénévoles a fait de ce lieu un maillon essentiel de la chaîne de distribution alimentaire de la capitale britannique.

La banque alimentaire londonienne affirme qu'elle a dû étendre ses opérations. Il faut aider à nourrir tous ceux qui ont basculé dans la pauvreté à cause du chômage et des difficultés financières.

Daphine Aikens, directrice générale de la banque alimentaire de Hammersmith & Fulham, témoigne:

"Avant cette situation avec le coronavirus, on distribuait environ 110 colis par semaine aux personnes qui venaient à la banque alimentaire, ce qui permettait de nourrir environ 250 personnes par semaine. Aujourd'hui, ce sont 250 personnes par jour, 5 à 6 jours par semaine."

"Nous avons vu des travailleurs indépendants qui n'ont plus de revenus, des familles qui sont vraiment en difficulté... Ce genre de choses, une crise comme celle-ci, c'est sur les plus pauvres qu'elle a le plus d'impact, c'est toujours le cas. Et ce n'est pas normal, ce n'est pas juste".

Le programme de banque alimentaire est animé par des bénévoles, qui veulent tous apporter leur aide à ceux qui n'ont pas les moyens de s'approvisionner en ces temps critiques :

"J'étais à la maison à cause de la pandémie de coronavirus et j'ai pensé qu'il serait préférable d'aider la communauté plutôt que de rester à la maison à jouer toute la journée", explique le jeune Yonis Ahmed.

Et notre reporter Trent Murray de conclure, "pendant que les politiciens débattent de ce qui peut être fait de plus pour empêcher les gens de tomber dans la pauvreté en raison de la pandémie, ces volontaires montrent de quelle manière le pouvoir de la solidarité brille aux heures les plus sombres."