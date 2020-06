Un deuxième assaut du coronavirus menace les Américains, les ruraux sont les nouvelles cibles

Les autorités américaines vont-elles perdre pied en recevant sur la tête la fameuse "deuxième vague" de contamination du Covid-19, tant redoutée dans les pays qui ont déjà perdu énormément de citoyens emportés par la maladie ? Des signes avant-coureurs tiennent en tout cas en éveil les experts scientifiques des Etats-Unis. Le pays est non seulement le plus endeuillé du monde - il déplore à ce jour 113 820 morts -, mais en plus il continue de recenser environ 20 000 nouveaux cas d'infection chaque jour. Et impossible d'arrêter cette cadence !

Pourquoi est-il si difficile de redescendre de ce haut plateau de contagion ? Tout simplement pour une question géographique : les Etats plus ruraux, moins peuplés, vraiment épargnés lors de l'entrée de la pandémie sur le territoire américain, début février dernier, ont fini par prendre le relais en quelque sorte des vastes métropoles et des régions urbanisées à forte densité.

La Géorgie est en tête de la liste noire des Etats désormais les plus infectés. Au Texas et en Caroline du Nord, les services sanitaires constatent qu'il y a plus de malades atteints par le Covid-19, et qu'on est obligé d'hospitaliser, qu'un mois auparavant. L'Arizona, la Floride et la Californie sont en train de prendre la même montée dangereuse.

Dans l'Arkansas, l'hôpital Washington de Fayetteville par exemple a fait savoir en milieu de semaine que le nombre de ses patients infectés par le nouveau coronavirus avait triplé; la direction a bien souligné que cela ne pouvait pas réellement s'expliquer par une augmentation des tests sur les personnes suspectées d'être porteuses, mais, est-il écrit dans son communiqué, "parce que plus de gens dans notre région sont infectés par le virus".

Les Etats-Unis ont passé un cap critique au cours de la nuit de mercredi à jeudi, celui des 2 millions d'habitants contaminés. Avec maintenant exactement 2 023 347 cas confirmés en ce 12 juin 2020, la première puissance économique mondiale est de loin le pays le plus frappé par la pandémie sur la planète.