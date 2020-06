Show Must Go Home, Le Live de passage à Lyon le 21 juin !

Après Lille, Paris, Nice et Bruxelles la première tournée et émission musicale 2.0 sans public de Show Must Go Home présentée par Mat Bastard fera étape à Lyon ce dimanche 21 juin à l’occasion de la fête de la musique en compagnie de LEJ, Last Train, la lyonnaise Poupie, le DJ lyonnais Klément Bonelli et pleins d’autres surprises avant de prendre la route pour Ibiza ou encore Londres dans les prochaines semaines.

Le Covid-19 nous prive de concerts et des festivals cet été ? Show Must Go Home - pionnier des concerts intimistes - se mobilise pour repenser et faire vivre les concerts et festivals coûte que coûte malgré les contraintes du Covid-19 et prendre le pouls des différents acteurs de l’industrie de la musique. Présentée par Mat Bastard, cette tournée 2.0 musicale accueille des artistes nationaux, internationaux et des jeunes pousses depuis des toits de France mais également des événements culturels, sportifs et musicaux reportés à 2021. A travers des lives, duos survoltés, découvertes et interviews, Show Must Go Home - Le Live donne la parole aux

artistes de la scène comme aux talents de l’ombre – techniciens, producteurs, managers, intermittents.... pour construire ensemble la culture de demain. C'est un rendez-vous digital, garanti « sans contact » mais 100% émotions !

Ce happening est déjà un phénomène sur les réseaux sociaux et a rassemblé plus de 5 millions de vues lors de ses 6 premières émissions. Après avoir reçu Selah Sue, Kid Noize, Ben (anciennement Ben l’Oncle Soul), MC Solaar, YUZMV, Louis Bertignac, Fatoumata Diawara, Thomas Dutronc, Alpha Blondy, Tryo, Oldelaf, Lee John, Al McKay, Dedhomiz, et des pépites à découvrir comme DJ Loic Henrioou, Boris Way ou encore Jeanne-Gabrielle sur les toits de Lille, Paris, Nice et Bruxelles, la tournée 2.0 de Show Must Go Home vient partager un grand moment de live avec son public lyonnais depuis la terrasse d’EURONEWS au 56 Quai Rambaud, 69002 Lyon.

Au programme ? LEJ, Last Train, la lyonnaise Poupie, le DJ lyonnais Klément Bonelli et pleins d’autres surprises !

Cette tournée 2.0 est en ligne avec les contraintes sanitaires actuelles, et toujours au profit d’une grande cause solidaire. Show Must Go Home soutient en ce moment le Secours Populaire en lançant une tombola solidaire pour gagner un concert du groupe Skip The Use dans le salon du gagnant et 2 places VIP « full-access » pour le 1er concert en public Show Must Go Home. La tombola se renouvelle chaque mois avec un nouvel artiste.

« Il y a urgence à soutenir l’industrie de la musique, les artistes et l’ensemble des talents « behind the scene » » souligne le fondateur de Show Must Go Home, Cédric Pollet, qui fait équipe dans cette aventure avec Mat Bastard, leader du groupe Skip The USe. « Nous avons lancé une dynamique puissante depuis les Hauts-de-France qui soulève l’enthousiasme et dépasse nos attentes ! Les artistes, les intermittents, les maisons de disques, les tourneurs, en France, en Belgique et maintenant en Angleterre nous contactent pour rallier le mouvement Show Must Go Home, et co-construire avec nous de nouveaux modèles. Forts de nos premiers succès – émission et concert happening sur un toit d’Euralille – nous avons lancé officiellement en mai notre première tournée «sans public » en France et en Europe. Après Paris, Nice, Bruxelles, nous venons partager avec le public lyonnais de nouveaux moments musicaux exceptionnels….

À suivre ces prochaines semaines : Ibiza ou encore Londres. Puis New York ? Sky is the limit, la passion de la musique live et l’urgence de sauver cette industrie peut nous emmener très loin ! »

« Avec notre émission qui va à la rencontre des talents musicaux de chaque région, en inventant de nouvelles formes de concerts live « autrement », nous souhaitons réfléchir « à ciel ouvert » avec toute la profession de la musique, pour inventer ensemble les

nouvelles formes que pourront prendre les concerts demain. L’impact de la crise actuelle risque de durer, personne ne peut présager pour l’heure d’un « retour à la normale ». Nous misons sur l’intelligence collective, l’heure est à la coopération, l’hybridation des talents et des idées, pour prototyper et développer rapidement les nouvelles formes que peut prendre la musique live. » Cédric Pollet, fondateur Show Must Go Home.

Show Must Go Home, Le live

Chaque dimanche à 18h chez Mat Bastard, en toute intimité !

Durée: 60 min.

Diffusion: en simultané sur les réseaux sociaux de Show Must Go Home (Facebook Live et YouTube) et de ses partenaires, et sur Wéo la TV des Hauts de France.

Animation: Mat Bastard (Skip The Use).

Production : SMGH PROD

Réalisation : Mah Vision - Interviews et live filmés par drone et caméra 360.