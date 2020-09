Coronavirus : une rentrée 2020 "aussi normale que possible"

Elèves, étudiants, profs et parents : tous se souviendront longtemps de cette rentrée 2020. Un retour à l'école avec gel désinfectant, distanciation physique et port du masque. Une rentrée pourtant que les autorités voudraient "la plus normale possible".

Interrogations

Communication, transmission du savoir : le masque soulève des interrogations chez les enseignants. Mais pour certains élèves, c'est aussi un handicap supplémentaire. Ainsi cette maman s'inquiète pour son fils :"__Mon enfant est sourd, donc porter le masque obligatoire, ça crée un peu d’inconvénients pour eux car ils ne voient pas du tout le visage de l’enseignant, les autres camarades. Mais je pense que les solutions vont être proposées par les enseignants, par exemple porter un masque avec des parois transparentes ou une visière."

Seuls les élèves de primaire sont dispensés de masque. Ce mardi, tous les établissements ont ouvert normalement mais des mesures de protection plus strictes ne sont pas à exclure dans les semaines qui viennent...

Julie Bouvry est proviseur du groupe scolaire Rodin, à Paris : "On réfléchira à chaque fois à la réponse qu’il faudra donner compte tenu de la situation, y compris sur une situation sanitaire qui évolue au jour le jour et parfois heure par heure, on va s’adapter. Gérer autrement que prévu, ça fait partie des missions, donc on va le faire !"

Si la situation sanitaire se détériore dans certaines zones, le protocole sanitaire pourrait se durcir et obliger à une limitation plus stricte du brassage des élèves ou à une réduction de la taille des classes, voire des fermetures.