no comment

L'édition 2020 d'Art Paris, l'une des plus grandes foires internationales dédiées à l'art, ouvre ses portes ce jeudi au Grand Palais.

Cet événement habituellement programmé au printemps a tout d'abord été annulé en raison de la pandémie de Covid-19. Puis il s'est totalement réinventé pour passer au virtuel avant de finir par se tenir du 10 au 13 septembre. Il s'agit ainsi de la première foire internationale du marché de l'art à se dérouler en Europe depuis six mois.

Tout en mettant en avant la scène artistique française, Art Paris présente plus de 900 artistes et 112 galeries de 15 pays. Les participants n'ont pas hésité à braver les potentielles quarantaines, fermetures de frontières et l'incertitude sur les possibilités de voyage pour montrer leurs œuvres dans l'espoir qu'elles trouvent preneur.