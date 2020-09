Thaïlande : une mamie skateuse qui envoie du lourd

no comment

Son truc, c'est pas les figures mais c'est la vitesse. A 63 ans, Nongluck "Jeab" Chairuettichai dévale à toute allure les routes de Bangkok sur son longboard. Pour Jeab, le skate a été sa planche de salut après avoir été diagnostiquée d'un cancer du sein il y a 10 ans, cancer qui a nécessité une intervention chirurgicale et une chimiothérapie. La pratique du longboard a énormément aidé à sa récupération. "Quand vous pratiquez la glisse tous les jours, vous sentez votre corps devenir plus fort et en meilleure santé", affirme-t-elle ainsi.

Depuis, elle est devenue membre de l'équipe nationale de Thaïlande. Mais le plus important pour notre mamie skateuse, c'est de profiter du bonheur que lui procure chaque descente pleine balle, surtout que d'"Etre cool n'attend pas" comme le clame l'un de ses nombreux tatouages !