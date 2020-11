L'équipe de Trump se trompe de Four Seasons et réunit la presse sur le parking d'un paysagiste

Il est, depuis hier, la risée des réseaux sociaux et des médias américains. Rudy Giuliani, avocat personnel de Donald Trump, a signé l'un des plus savoureux fiascos de la fin de mandat de son président de patron. Pensant avoir réservé une salle du luxueux Four Seasons Hotel de Philadelphie, il s'est retrouvé, pour donner une conférence de presse, sur le parking... d'une entreprise de paysagisme qui a le malheur (ou la chance) de s'appeler Four Seasons Total Landscaping !

Donald Trump lui-même l'annonçait sur son Twittter samedi matin : "Lawyers Press Conference at Four Seasons, Philadelphia. 11:00 A.M."

Léger étonnement donc des reporters américains et internationaux à leur arrivée devant un modeste bâtiment de briques, dans une zone industrielle à plus de 15km du centre-ville.

Four Seasons Total Landscaping, 7347 State Rd, Philadelphie Google Street View

Beaucoup ont appelé le grand hôtel de centre-ville mais la réception leur a assuré que rien n'était prévu chez eux... Et c'est sur une vague dalle de béton craquelé, derrière les bureaux de Four Seasons Total Landscaping, qu'ils découvrent un pupitre installé devant un grand panneau aux couleurs de la campagne Trump 2020.

Les journalistes en place, Rudy Giuliani prend la parole et explique que son équipe va porter devant les tribunaux ces cas de blocage, selon lui, d'observateurs républicains là où le dépouillement de centaines de milliers de bulletins de vote est en cours. L'ancien maire de New York moquera même la remarque d'une journaliste qui lui annonce que "tous les médias" viennent d'annoncer la victoire de Joe Biden.

Au milieu, tout au long de la conférence de presse, supporters démocrates et républicains se sont rassemblés et se font face, maintenus à bonne distance par un gros camion de police. Sur le même trottoir, à gauche, se trouve un magasins de livres coquins. En face, un crématorium...

Comme le théâtre surréaliste et un peu pathétique de l'épilogue d'une semaine noire pour Donald Trump et son équipe électorale.