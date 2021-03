Serge Gainsbourg, disparu il y a trente ans...

Serge Gaisbourg, trente ans déjà... Le musicien, compositeur, parolier, interprète, l'un des plus grands de la culture française, était emporté par une crise cardiaque, le 2 mars 1991.

Sa maison, rue de Verneuil à Paris, devenue un lieu de pèlerinage et d'hommage pour plusieurs générations de fans, pourrait finalement ouvrir ses portes, trente années après.

Mais d'ailleurs, Serge Gainsbourg pourrait-il aujourd'hui faire la même musique et surtout, avec les mêmes mots ? Ce fan du chanteur, devant la maison de Serge, répond : "J'oserai espérer vraiment qu'il continuasse (sic) dans la même veine, avec une orchestration... C'est particulièrement fin, l'ensemble des instruments, et j'imagine que travailler avec lui n'aurait pas été si aisé que ça, pour les musiciens, et surtout, ne pas changer le texte, extraordinaire... Enfin, pour moi, il ne faut pas changer".

Pourquoi une telle vénération, pourquoi une telle influence sur des générations d'artistes en France, aux Etats-Unis, ou au Japon ? Tout au long de ses quarante ans de carrière, du timide Serge des cafés-théâtres au Gainsbarre provocateur et décadent, avec des étapes en Jamaïque et au cinéma, Serge Gainsbourg a concocté pour lui mais aussi pour d'autres quelques dizaines de chefs d'oeuvres devenus éternels. Sachant s'entourer des meilleurs arrangeurs, toujours en avance et en décalage sur la musique de son époque, Gainsbourg l'artiste rayonne toujours trente ans plus tard.