Escalade de violences sans fin à Jérusalem-Est

Israéliens et Palestiniens sont engagés dans l'une des plus importantes escalades de violences de ces dernières années. Des affrontements entre les manifestants palestiniens et la police israélienne ont fait 20 morts et plusieurs centaines de blessés à Jérusalem-Est. Les forces de l’ordre israéliennes ont utilisé des grenades assourdissantes et des balles en caoutchouc pour tenter de disperser la foule.

De plus, un incendie s’est déclaré lundi soir dans l’enceinte de l’Esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l’Islam où se trouvaient à ce moment-là de nombreux fidèles pour la prière du soir. L'expulsion prévue de dizaines de Palestiniens d'un quartier de Jérusalem-Est est en grande partie à l'origine de cet embrasement.