Vaccination au Ghana : des drones pour acheminer les doses

Une société américaine développe, notamment au Ghana, un système d'acheminement des vaccins par drones. Cela permet d'accéder à des populations isolées.

Comment acheminer des vaccins dans des zones enclavées, inaccessibles par la route, ou dans des régions en proie à des groupes armés ? Une des solutions, c'est d'utiliser des drones.

Il faut d'abord déterminer le nombre de personnes à vacciner et leur indiquer le point de livraison.

Ensuite, on charge le drone. Et quelques dizaines de minutes plus tard, le colis est largué au point de rendez-vous.

Daniel Marfo, est le responsable pour l'Afrique de la société américaine Zipline.

On envoie juste le nombre de doses nécessaires. Daniel Marfo Société Zipline - Afrique

« Le matin, dit-il, les gens doivent se rendre dans le centre de santé. Si par exemple, 130 personnes sont convoquées, et bien on livrera 130 doses. On envoie juste ce qui est nécessaire. Il n'y a pas de gaspillage. On a une utilisation des doses au plus juste. »

Selon leurs concepteurs, ces drones peuvent remplir leurs missions de livraison dans un rayon de 80 km.

Jusqu'à présent, plus de 25 000 doses de vaccins ont ainsi été distribués au Ghana.

En Afrique, le Rwanda et le Nigeria sont les deux autres pays où la société américaine Zipline développe ces livraisons de vaccins par drones.