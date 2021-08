Chaleur diabolique en Italie, confrontée à un épisode de canicule baptisé "Lucifer"

Des records de chaleur en Italie. Le pays est confrontée à un épisode de canicule baptisé "Lucifer", et qui s'accompagne de nombreux incendies.

L'Italie est confrontée à une éprouvante vague de chaleur. Des records de températures sont battus. Ainsi le thermomètre est monté jusqu'à 48,8° ce mercredi en Sicile. Si c'est homologué, cela constitue un record en Europe !

Cet épisode de canicule a été baptisé "Lucifer". Et tous en conviennent : il fait diablement chaud !

« Ah oui, dit une habitante de Rome, il fait très chaud. En plus, on a pris le train la nuit dernière, on n'a pas pu dormir. Donc là, on est vraiment épuisés ! »

Des passants se rafraichissent à une fontaine située près du Colisée à Rome (Italie), le 12/08/2021

Les flammes de "Lucifer"

Comme ailleurs en Europe, cette vague de chaleur s'accompagne de feux de forêts.

Plus de 500 incendies se sont déclarés ces derniers jours.

Le bilan provisoire fait état de 4 morts.

De nombreux pompiers sont mobilisés, notamment en Sicile, particulièrement affectée par ces feux de forêts.

"Des canicules plus fréquentes"

« Dix villes italiennes ont été placées en alerte rouge, précise notre correspondante à Rome. __Et l'inquiétude pour la santé des habitants augmente à mesure que les températures grimpent.

La protection civile a déclenché un plan d'urgence pour toute l'Italie, notamment dans les régions les plus frappées par la vague de chaleur.

Les experts indiquent que ce type de canicule n'est malheureusement pas un phénomène nouveau, mais que c'est amené à être plus fréquent et plus dramatique, en raison du dérèglement climatique.

D'après ces experts, cette vague de chaleur risque de durer au moins jusqu'au 15 août. »