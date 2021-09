Covid-19 : un vent de liberté au Danemark, débarrassé des restrictions

Le Danemark est l'une des premières nations de l'Union européenne à lever toutes les restrictions liées au Covid-19. Un retour à la normale progressif, mais depuis vendredi, le laissez-passer numérique qui prouve la vaccination, n'est plus nécessaire. Plus de 80 % des personnes âgées de plus de 12 ans ont reçu les deux injections.

Depuis minuit, le gouvernement danois ne considère plus le Covid-19 comme "une maladie socialement critique".

"La vie quotidienne est à peu près la même, et la liberté est revenue, se réjouit Magnus Heunicke, ministre de la santé. Mais les bonnes habitudes doivent rester : se laver les mains et les désinfecter, et si vous avez des symptômes, faites un test, et isolez-vous si vous êtes positif. nous avons toujours une maladie, qui est très contagieuse, mais nous avons aussi des armes très, très fortes. comme les vaccins, les tests ."

La vie sociale peut reprendre, ce qui est une bonne nouvelle pour les restaurants, les cafés et les boîtes de nuit.

Cependant, le masque est toujours obligatoire dans les aéroports. et il est conseillé chez le médecin et à l'hôpital, et dans les centres de test. Des restrictions d'entrée s'appliquent toujours aux étrangers aux frontières.