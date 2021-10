Abdulrazak Gurnah obtient le prix Nobel de Littérature 2021

Le prix Nobel de littérature est attribué au romancier tanzanien Abdulrazak Gurnah. Le nom du lauréat du prestigieux prix a été annoncé à la mi-journée ce jeudi.

Abdulrazak Gurnah a été récompensé, selon le communiqué du comité Nobel, « pour sa pénétration intransigeante et compatissante des effets du colonialisme et du sort du réfugié dans le gouffre entre les cultures et les continents. »

L'écrivain a grandi sur l'île tanzanienne de Zanzibar et est arrivé comme réfugié dans les années 60 en Grande-Bretagne.

"Le dévouement d'Abdulrazak Gurnah pour la vérité et son aversion pour la simplification sont frappants. Ses romans reculent devant les descriptions stéréotypées et ouvrent notre regard sur une Afrique de l'Est culturellement diversifiée, inconnue de beaucoup d'hommes et de femmes dans d'autres parties du monde".