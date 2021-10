Eruption aux Canaries : le Cumbre Vieja toujours actif

Des immenses blocs de roches dévalent sur une rivière de lave. Le Cumbre Vieja sur l'île de La Palma aux Canaries ne montre aucun signe d'apaisement. Depuis plus d'un mois, les coulées se multiplient causant de plus en plus de dégâts.

Ces derniers jours, le magma a atteint une nouvelle zone urbaine dans le district de La Laguna. Le centre-ville a été évacué préventivement il y a une semaine. Une station-service qui avait été vidée de son fuel, a notamment été détruite.

Aucune victime humaine n'est à déplorer, mais le sort des animaux inquiète aussi. Les images de quatre chiens piégés par la lave ont largement circulé sur internet.

L'association d'aide aux animaux Leales.org, qui avait alerté début octobre sur la présence de ces animaux isolés et affamés, a mis en place ces derniers jours une opération de ravitaillement par drone, afin de faire parvenir de l'eau et de la nourriture aux quatre canidés.

Selon le porte-parole de Leales.org, Alejandro Molina, il est en effet impossible de les atteindre à pied car ils sont encerclés par les couvées de lave. On ne peut pas non plus recourir aux hélicoptères, car les cendres et les gaz du volcan pourraient endommager leurs rotors.

Selon M. Molina, aucune date n'a été fixée pour l'instant en vue de l'opération de sauvetage. Un premier essai a néanmoins été réalisé mercredi, avec une charge de 15 kilos.

Beaucoup d'autres animaux ont été sauvés, dont ce chat qui souffrait de problèmes respiratoires.