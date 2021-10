Incident sérieux dans les eaux françaises : deux bateaux de pêche britanniques arrêtés

Une voiture de gendarmerie dans le port du Havre. Elle vient de dresser un procès verbal à un chalutier écossais qui n' a pas été en mesure de présenter une licence de pêche, dans les eaux françaises.

Un second bateau britannique a aussi été arraisonné pour avoir refusé de se soumettre à des contrôles , selon les autorités françaises.

Le double incident a fait régir jusqu'au parlement britannique : "Ces mesures, a dit le Secrétaire du gouvernement devant la chambre des Communes, ne semblent pas être compatibles avec l'accord de commerce et de coopération, ou avec le droit international en général, et si elles sont effectivement appliquées, elles feront l'objet d'une réponse appropriée et calibrée (...) Il est important que nous restions calmes sur ce dossier, que nous essayions de le désamorcer".

Mais pour Paris, ces intrusions non autorisées dans les eaux françaises, et le non respect britannique des accords signés après le Brexit, sont "inacceptables".

Annick Girardin, ministre française de la Mer : "Ce n'est pas la guerre, c'est un combat. Les Français et les pêcheurs ont des droits. Il y a eu un accord de signé, et nous devons faire appliquer cet accord (...) Selon les dernières informations que nous avons eues notamment de Jersey, il n'y a pas le compte pour le nombre de licences que nous attendons (...) Et à partir du 2 novembre, si les licences ne sont pas là, des mesures seront mises en place progressivement".

Le capitaine du chalutier retenu au Havre, qui est suspecté d'avoir pêché plus de deux tonnes de coquilles Saint-Jacques sans licence, risque une amende de 75.000 euros et des sanctions administratives.

Mercredi, la France a annoncé qu'en l'absence de progrès sur les licences de pêche post-Brexit, s'appliquerait à partir du 2 novembre une première série de mesures : l'interdiction de débarquement de produits de la mer britanniques dans tous les ports français, un renforcement des contrôles douaniers, sanitaires et de sécurité des navires britanniques, ainsi qu'un contrôle des camions à destination et en provenance du Royaume-Uni, principalement à Calais.

Paris est "ouvert aux discussions" si Londres "respecte ses engagements", a déclaré ce jeudi le Premier ministre Jean Castex.