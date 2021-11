L'arrivée du "Beaujolais Nouveau", premier cru post-Covid

La commune de Beaujeu près de Lyon a célébré ce mercredi l'arrivée du "Beaujolais nouveau", ce vin primeur produit dans le Beaujolais. Les festivités se sont prolongées tard dans la nuit.

C'était la fête ce mercredi soir à Beaujeu (Rhône, sud-est de la France) : la fête du "Beaujolais nouveau".

Ce vin primeur, mondialement connu, était attendu cette année par des centaines d'amateurs, rassemblés ici pour une nuit de célébration..

Et d'ores et déjà, le millésime 2021 a quelque chose d'historique.

Le "Beaujolais nouveau", c'est l'amitié et la convivialité. Participant à la fête à Beaujeu

« On a le cœur en fête cette année, dit un jeune homme. L'an passé, c'était une catastrophe pour nous. Donc aujourd'hui, on est content, on fait la fête ! C'est le Beaujolais, c'est l'amitié, c'est la convivialité, c'est tout ça ! »

L'année dernière, la fête du Beaujolais nouveau avait été annulée à cause de l'épidémie de Covid-19.

Parmi les participants aux festivités à Beaujeu, Léa Sandrin, Miss Beaujolais 2021. « Il y a une très bonne ambiance, confie-t-elle. C'est très chaleureux, tout le monde est très heureux, et on très contents de pouvoir se retrouver, d'autant plus avec l'année du Covid, donc je pense que c'est une très belle soirée ! »

Tenir jusqu'à minuit

Dans les rues de Beaujeu, les fanfares ont fait danser toute la soirée un public très familial venu célébrer et soutenir les vignerons et leur terroir. Moulin à Vent, Brouilly, Saint-Amour, les douze appellations du Beaujolais étaient toutes présentes avec des stands de découverte et de dégustation... A consommer avec modération, car il faut tenir jusqu'à minuit.

La "mise en perce", lors de la fête du Beaujolais nouveau, le 17/11/2021 euronews

Aux douze coups de minuit, sur la place du village, c'est enfin ce qu'on appelle la "mise en perce" : le premier tonneau de Beaujolais cru 2021 est enfin percé. L'opération se déroule sous l’œil des caméras et du public impatient de goûter ce cru 2021.

Tout le monde peut alors déguster le vin tant attendu, un vin tout neuf qui va donner un peu de bonheur à des millions d'amateurs dans le monde entier.