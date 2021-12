Rugby : le Français Antoine Dupont désigné meilleur joueur du monde

Cocorico ! Le coq, l'emblème de l'équipe de France de rugby, peut chanter bien haut et fort ! Antoine Dupont, le capitaine du XV tricolore, a été désigné meilleur joueur mondial de l'année 2021, a annoncé ce vendredi World Rugby, l'organisme international qui régente le monde de l'ovalie. Cette récompense lui a été attribuée à l'issue d'un processus mêlant vote du public et jury d'experts.

"C'est dur de réaliser. Il y a bien sûr énormément de joie et de fierté, beaucoup de sentiments et d'émotions qui se mélangent", a-t-il réagi dans une vidéo publiée par World Rugby, ajoutant que "ça fait bizarre de voir son nom dans cette liste, on a presque l'impression d'y faire tâche. Après, il faut tout faire pour pouvoir y prétendre à nouveau et continuer d'être performant tout le temps", a confié Antoine Dupont.

La nouvelle a été saluée par son club de Toulouse, où Antoine Dupont évolue, comme chez les Bleus, au poste de demi de mêlée.

C'est une consécration pour le jeune joueur de 25 ans qui a tout gagné cette année avec le Stade Toulousain. Le bouclier de Brennus, la récompense attribuée à l’équipe victorieuse du Top 14, le championnat de France de rugby à XV, et la Champions Cup, la coupe d'Europe de rugby, ont en effet garni son armoire à trophées.

Au niveau international, Dupont et sa bande se sont illustrés en novembre dernier en infligeant une déculottée aux All Blacks. L'équipe de France, grâce à une superbe performance collective, a en effet battu la Nouvelle-Zélande – ce qui n'était pas arrivé depuis 2009, les Bleus étaient sur une série de 14 revers consécutifs face à l'ogre kiwi – sur le score de 40 à 25. Avec cette victoire, le XV de France peut nourrir des espoirs pour le prochain tournoi des VI Nations et surtout pour "sa" Coupe du monde qui se jouera à domicile en 2023.

Antoine Dupont, sélectionné à 35 reprises chez les Bleus, a devancé le deuxième ligne anglais Maro Itoje et deux Australiens, le troisième ligne Michael Hooper et le centre Samu Kerevi.

Dupont est le troisième Français à obtenir cette distinction lancée en 2001 par World Rugby, après l'ancien demi de mêlée et actuel sélectionneur de l'équipe de France Fabien Galthié, en 2002, et l'ancien troisième ligne Thierry Dusautoir, en 2011.

Il succède au troisième ligne sud-africain Pieter-Steph Du Toit, couronné en 2019, car le titre de joueur mondial de l'année n'avait pas été attribué en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.

Promu capitaine des Bleus pour les tests d'automne, Dupont est le seul Français à figurer dans l'équipe-type mondiale de l'année, aux côtés de cinq Sud-Africains et de trois Néo-Zélandais.

Chez les femmes, le titre de joueuse mondiale de l'année a été décerné à l'Anglaise Zoe Aldcroft. Deux Françaises avaient été nommées : l'ailière ou arrière Caroline Boujard et la demi de mêlée Laure Sansus.