69 milliards de dollars, c'est la modique somme que Microsoft se dit prêt à débourser pour racheter le géant américain des jeux vidéo Activision-Blizzard, l'éditeur entre autres de "Call of Duty" et "Candy Crush". Si la transaction est confirmée, ce sera la plus grosse acquisition dans le secteur des jeux vidéo mais aussi la plus importante jamais réalisée par le groupe informatique.

"Les jeux vidéo sont la catégorie la plus dynamique et la plus enthousiasmante dans le divertissement sur l'ensemble des plateformes. Ils joueront un rôle déterminant dans le développement des plateformes de métavers", a notamment déclaré le patron de Microsoft, Satya Nadella.

"Avec Activision-Blizzard, nous ouvrirons une nouvelle ère de jeu qui mettra les joueurs et les créateurs au premier plan et rendra le jeu sûr, inclusif et accessible à tous"

Microsoft, qui commercialise la Xbox et possède plusieurs studios de développement, devrait ainsi devenir le troisième plus gros acteur de l'industrie du jeu vidéo en termes de chiffre d'affaires derrière le Chinois Tencent et le Japonais Sony.

L'annonce du rachat intervient alors qu'Activision-Blizzard est dans la tourmente depuis cet été suite à une vague d'accusations de sexisme et de harcèlement dans l'entreprise. Le groupe californien est accusé, par des autorités américaines et des employés, d'avoir laissé se développer une culture d'entreprise sexiste en n'ayant pas suffisamment sévi contre des cas d'agression et de harcèlement sexuels.