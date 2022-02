C'est le premier pays d'Europe à franchir le pas ! Le Danemark lève officiellement toutes les restrictions liées au Covid-19 ce mardi 1er février.

Fini les masques, le pass sanitaire et même les jauges imposées aux bars et restaurants du pays. Les fêtards ont également de quoi se réjouir : les boîtes de nuit rouvrent également leurs portes ce 1er février, sans masque et sans pass à présenter. Fermés juste avant Noël, musées, cinémas et salles de spectacles avaient déjà pu rouvrir début janvier.

L'épidémie est pourtant loin d'être endiguée dans le pays scandinave. 40 à 50 000 nouveaux cas sont déclarés chaque jour. C'est environ 1% des 5,8 millions d'habitants du Danemark.

60% des danois ont reçu trois doses de vaccin

« Nous avons un nombre extrêmement élevé d'adultes vaccinés avec trois doses, c'est notre secret », explique l'épidémiologiste Lone Simonsen, professeure à l'Université de Roskilde près de Copenhague. Plus de 60% des Danois ont ainsi reçu une dose de rappel, contre un peu moins de 45% dans le reste de l'Union européenne.

En incluant les récents cas de Covid, les autorités sanitaires estiment que 80% de la population est protégée contre les formes graves. La stratégie adoptée est donc celle de l'immunité collective : si une majorité de la population non fragile contractait le virus, alors toute la population serait protégée durablement.

C'était également la prédiction du directeur de l'OMS pour l'Europe, Hans Kluge, devant la télévision publique danoise DR : "Nous avons une situation unique en Europe. [...]. __Une fois que la vague Omicron sera calmée, il y aura pendant quelques semaines et quelques mois une immunité globale, soit grâce au vaccin, soit parce que les gens seront immunisés en raison de l'infection, et aussi une baisse en raison de la saisonnalité [...] Il devrait être possible d'éviter les confinements et les restrictions".

Ce n'est pas la première fois que le Danemark tente un retour à "la vie d'avant". Le royaume nordique avait déjà levé toutes les restrictions en septembre 2021, avant de remettre en place un pass sanitaire début novembre.