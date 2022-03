En Pologne, la population s'organise pour aider les réfugiés ukrainiens

Comme dans de nombreuses communes rurales en Pologne, un petit hôtel de Jaroslaw a ouvert ses portes pour accueillir les réfugiés ukrainiens.

C'est là que Natasha, originaire de Kiev, a trouvé refuge pour une nuit, avec son fils. Son mari, étant resté en Ukraine pour se battre. Elle se prépare pour sa dernière étape : retrouver sa famille à Berlin. Elle, comme d'autres réfugiés, a reçu de nombreuses marchandises, apportées par la population, comme des produits d'hygiène, de nettoyage ou des couches.

Solidarité

La solidarité s'organise partout en Europe, notamment grâce aux réseaux sociaux. Johann Voll a répondu à cet appel, et a fait le trajet depuis Berlin pour venir aider : "Vous ne pouvez pas rester assis chez vous et ne rien faire. Nous avons récolté des dons et en deux jours nous avons reçu 15 000 euros de la part de nombreuses personnes que nous connaissons. On a amené cet argent à la frontière et on s'est dit qu'en venant avec la camionnette, on allait revenir avec des gens qui avaient besoin d'aide".

Nous aimons notre Ukraine et nous la défendrons. Natasha

Natasha se dirige vers un nouvel avenir loin de la guerre, espérant retourner bientôt dans son pays : "_C__'est horrible ce qu'il se passe là-bas. Ils tuent des femmes et des enfants. Ce n'est pas vrai ce que disent les chaînes russes. Il n'y a ni fascistes ni nazis en Ukraine. Nous aimons notre Ukraine et nous la défendrons. Nos maris sont là pour défendre l'Ukraine". _

La population polonaise ainsi que celles d'autres pays européens se mobilisent. Les individus font une différence là où les institutions ont du mal à faire face.