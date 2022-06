17:42

Paroles d'électeurs

"On a décidé de voter parce que la vie est devenue trop dure et on espère que cela fera changer les choses. On travaille tous les deux, on a trois enfants et avec la baisse du pouvoir d'achat on arrive tout juste à joindre les deux bouts".

Frédéric Cordoba, 36 ans, et Audrey Mertz, 39 ans, ​habitant dans le village de Saint-Georges-de-Mons (Puy-de-Dôme)

"La politique, jusque-là, je n'étais pas trop intéressée, mais les discussions avec les grandes sœurs, les amis, m'ont fait réaliser l'importance du vote".

Sophie Kane, 36 ans, employée municipale à Marseille

"C'est l'avenir de la France qui est en jeu".

Micheline Delfosse, 90 ans, habitante de Douai (Nord)

Il faudrait rendre le vote "obligatoire comme en Belgique": voter "est un devoir, comme ça on peut dire ce qu'on pense au lieu de critiquer dans le vide".

Henri Muceli, 53 ans, venu en vélo à son bureau de vote de Thionville (Moselle)