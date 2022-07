Incendies : évacuations dans le sud-ouest de la France

Dans le sud-ouest de la France, sur les plages, les vacanciers assistent au balai incessant des Canadairs. Sans relâche, ils puisent des litres et des litres d’eau destinée à ralentir les feux qui ravagent la Gironde depuis mardi. Quelque 3 700 hectares ont déjà brûlé.

Dans le Bassin d'Arcachon, tout près de la célèbre dune du Pilat, exceptionnellement fermée au public, un millier de pompiers sont déployés sur le terrain et tente de venir à bout de deux feux aux caractéristiques différentes.

"Le premier feu se situe en zone dunaire, avec un certain nombre de campings et pas mal de points sensibles à défendre et donc des difficultés de pénétration à l'intérieur. Et de l'autre côté, on a un autre feu qui est en train de se propager dans des pins qui ont plus de 20 ans, il n'y a pas de discontinuité au niveau du couvert végétal, et donc il se nourrit, il galope, il galope", explique le contrôleur général Marc Vermeulen, directeur du Service départemental d’incendie et de secours de la Gironde (Sdis33).

Plus de 6 000 résidents permanents ou en vacances ont dû être évacués d’urgence de cinq campings. Ils ont passé la nuit dans un Parc des expositions à proximité. Des milliers de lits et de couvertures ont été mis à leur disposition.

Les pompiers, eux ne s’arrêtent jamais et luttent inlassablement contre les flammes, d’autant que la situation s’annonce plutôt défavorable. Un nouvel épisode de canicule est annoncé ce jeudi, synonyme de déploiement des incendies.

Si la France est très impactée par les incendies, tout le sud de l’Europe l'est aussi. Espagne, Portugal ou encore Croatie, les incendies sont partout et souvent encore hors de contrôle.