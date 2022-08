Pays-Bas : un camion a percuté un groupe de personnes, faisant six morts et sept blessés

Aux Pays-Bas, un camion a fauché un groupe participant à un barbecue en extérieur ce samedi 27 août. Six personnes sont décédées, et sept sont blessées.

Ce dimanche, les familles et les voisins se sont recueillis près du lieu de l'accident. La veille, six personnes ont été tuées et sept blessées, fauchées par un camion samedi, alors qu'elles participaient à un barbecue en plein air, près de Rotterdam, selon un nouveau bilan dimanche de la police néerlandaise.

Pour une raison encore inconnue, le véhicule a quitté la route étroite dans le village de Nieuw-Beijerland, à une trentaine de kilomètres au sud de Rotterdam, et a plongé en contrebas sur le groupe.

"Nous avons maintenant six personnes tuées et sept blessées, dont une grièvement, après l'accident d'hier", survenu à 18h00 locales, a déclaré à l'AFP une porte-parole de la police, Mirjam Boers. Un précédent bilan samedi soir faisait état d'au moins deux morts et plusieurs blessés.

"Nous enquêtons toujours pour savoir ce qui s'est produit exactement", a-t-elle ajouté. "Pour l'instant, nous gardons tous les scénarios ouverts", a-t-elle ajouté.

Enquête ouverte

Les victimes décédées sont trois femmes âgées de 28, 32 et 75 ans, et trois hommes de 41, 50 et 62 ans, tous originaires de la région, a indiqué la police. L'un des blessés se trouve dans un état critique à l'hôpital.

Le chauffeur du camion, immatriculé en Espagne, n'a pas été blessé. Il a été arrêté et placé en garde à vue "pour avoir causé un accident mortel et des blessures corporelles graves", selon un communiqué de la police. "Son rôle dans l'incident fait l'objet d'une enquête", est-il précisé dans le communiqué.

Mirjam Boers a indiqué que le chauffeur "n'était pas sous l'influence de l'alcool".

La police a lancé un appel à témoins, soulignant qu'"en raison du barbecue de quartier, de nombreuses personnes étaient présentes" lors de l'accident.

Selon des photographies prises sur place, le camion appartient à la société El Mosca, basée en Espagne.

Une tristesse inimaginable au sein de cette communauté très soudée. Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima

Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima se sont dits "choqués et émus par le terrible accident". "Une tristesse inimaginable au sein de cette communauté très soudée", ont-ils déclaré dans un message officiel, "les familles touchées sont dans nos pensées et nous souhaitons aux blessés de la force sur leur chemin vers le meilleur rétablissement possible".

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a également envoyé ses condoléances. "Terrible nouvelle... mes pensées vont aux victimes et aux proches de ce terrible drame. Je leur souhaite beaucoup de force", a-t-il déclaré sur Twitter.

Citant des témoins, le radiodiffuseur régional Rijnmond a déclaré que le camion s'était arrêté un instant à un carrefour en T, avant de décoller et de foncer sur le rassemblement festif.

Trois des victimes appartenaient à la même famille - une mère, son fils et sa belle-fille enceinte de huit mois -, a indiqué Rijnmond, citant un communiqué de l'église locale.