L'ex-producteur américain Harvey Weinstein n'en a pas fini avec la justice. Ce lundi s'est ouvert son nouveau procès pour viols et agressions sexuelles à Los Angeles.

Le septuagénaire est cette fois-ci jugé pour des faits présumés commis sur cinq femmes dans des hôtels de Beverly Hills et de Los Angeles entre 2004 et 2013. Déjà condamné en 2020 à 23 ans de prison, il pourrait écoper de plus de 100 années supplémentaires en détention.

Au total, près de 90 femmes dont Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow et Rosanna Arquette ont accusé Harvey Weinstein de harcèlement, d'agressions sexuelles, ou de viols. Mais le délai de prescription a été dépassé dans une grande partie de ces affaires, dont certaines remontent à 1977.

L'homme d'affaires a toujours assuré que toutes ses accusatrices étaient consentantes. Les allégations ne sont "pas prouvées, pas crédibles et non fondées", avait déclaré son avocat, Mark Werksman, en juillet 2021 à la presse, plaidant qu'il n'existait aucune preuve médico-légale ou de témoin crédible pour les étayer.

Ce nouveau procès coïncide presque jour pour jour avec le cinquième anniversaire du mouvement #MeToo, déclenché par les révélations sur son comportement de prédateur sexuel.